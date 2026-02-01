"Come battere questi marziani? Abbiamo fatto allenamenti speciali (ride, ndr)", ha detto Federico Ceccherini a DAZN prima di scendere in campo contro i vicecampioni d'Italia. "No a parte gli scherzi, sappiamo la forza dell'Inter. È una grandissima squadra. Dobbiamo aumentare i giri ed essere più aggressivi rispetto alle altre gare perché hanno giocatori che se gli lasci il tempo di pensare possono avere la giocata decisiva. Dobbiamo limitare gli errori e sfruttare le occasioni che avremo".

Torni titolare.

"Sicuramente la continuità fa la differenza. È difficile farsi trovare sempre pronto quando giochi poco, io ci sto provando a farmi trovare sempre pronto e quando il mister mi schiera faccio sempre il massimo".