Ci sarà anche Luca Bastoni, fratello del difensore dell'Inter Alessandro, questa sera allo 'stadio Zini' di Cremona per assistere dal vivo al match tra i nerazzurri e i padroni di casa della Cremonese. "È una trasferta per modo di dire, forse è l’unica vera partita in cui ci sentiamo un po’ in casa - ha raccontato Luca Bastoni a Oglioponews.it -. Tanta gente che conosciamo ci dice: 'Vengo anch’io a vedere quella partita, è comoda: c’è la Cremonese contro Alessandro, Alessandro contro la Cremonese'. Insomma, è davvero una trasferta finta".

Bastoni, conferma il fratello, segue la Cremo non solo nella settimana precedente a quando la affronta come avversaria: "Con Alessandro, quando gioca la Cremonese, ci teniamo sempre a guardarla e a commentare come va, come non va. Poi conosciamo diversi ragazzi: Audero, che ha giocato nell’Inter, oltre a Bonazzoli e Baschirotto".