Non ci sarebbe un esponente della Curva Nord dietro il lancio del petardo che al minuto 49 di Cremonese-Inter ha colpito Emil Audero costringendo l'arbitro Massa a fermare il gioco per consentire i soccorsi al portiere.

Il pessimo e inqualificabile gesto, stigmatizzato nel dopo gara dal presidente Giuseppe Marotta, secondo quanto appurato da FcInterNews porterebbe la firma di un membro di un Inter Club esterno al Secondo Anello Verde. Non è dato sapere se in sede di giudizio sull'accaduto si terrà conto della presunta i colpevolezza del tifo organizzato nerazzurro, per questo bisognerà attendere che la Procura Federale faccia le proprie indagini.