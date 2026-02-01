Arne Slot si è mostrato quasi infastidito di fronte alla domanda di mercato che gli è stata posta da un giornalista ieri sera in conferenza, dopo la vittoria netta del Liverpool sul Newcastle: "Se prevedo che qualche giocatore lascerà prima della fine del mercato? Penso che si parli sempre molto del Liverpool e dei suoi giocatori - ha detto il manager dei Reds -. C'è stato molto rumore intorno al club la scorsa settimana o, forse, dovrei dire le ultime settimane. Credo che i nostri tifosi abbiano dimostrato oggi (ieri, ndr) cosa significhi veramente rumore, ecco cos'è il rumore qui a Liverpool. Penso che stiamo cercando di rafforzare la squadra, non di indebolirla. Quarantotto ore, non so quanto tempo ci vorrà, ma vediamo quando finirà il mercato".

Per la cronaca, da venerdì sera si è sparsa la voce di un interessamento dell'Inter per Curtis Jones.