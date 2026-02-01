Il primo a intervenire ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Cremonese-Inter, in scena a breve, è il direttore sportivo dei padroni di casa, Simone Giacchetta. Di seguito le sue parole.

Come state vivendo questo periodo senza risultati? Vi preoccupa?

"Siamo una neopromossa, sappiamo di dover fare un percorso di grande sofferenza. Abbiamo fatto un ottimo inizio, adesso stiamo pagando gli infortuni. Per una squadra come noi non avere tutti a disposizione è un problema, ma ci auguriamo di superarli a breve. Fare la Cremonese e giocare a questi livelli significa soffrire, sapendo che dobbiamo ancora affrontare tante partite. Non dobbiamo crearci problemi".

Sui neo-arrivi Maleh e Djuric. Cosa possono dare?

"La conoscenza del campionato e l’umiltà di giocatori che fanno questa categoria da tanto tempo. Alla Cremonese, al di là di Vardy non ci sono grandi nomi, dobbiamo avere tutti lo stesso spirito".

C’è bisogno ancora di qualcosa nella rosa? È previsto qualche intervento?

"Nel calciomercato si aspettano tutti grandi movimenti, stiamo valutando se ci sono opportunità da sfruttare in queste ultime ore. Abbiamo fatto cessioni, abbiamo fatto due inserimenti e onestamente avremmo voluto farne altri, ma vediamo dopo la partita come investire queste ultime ventiquattro ore rimaste".