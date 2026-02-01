Il Panini Player of the Match di Cremonese-Inter è Lautaro Martinez, autore del gol dell’1-0. Che si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto avvenuto questa sera allo Zini.
Decimo gol nelle ultime 12 partite, hai raggiunto Altobelli. Tutto questo insieme alla vittoria che significa?
“Felicità, orgoglio. Lavoro per fare felice la mia famiglia e questa gente. Avevo promesso il gol a mia figlia che fa gli anni e non posso essere con lei, spero che quando tornerò sia sveglia per darle un bacio”.
Vi sentite i padroni del campionato?
“No, manca ancora tanto. Abbiamo un vantaggio che dobbiamo mantenere col lavoro. A inizio anno si parlava tanto di noi, ma noi abbiamo abbassato la testa e lavorato come abbiamo sempre fatto, portando l’Inter in alto. Siamo lì, ma manca ancora tanto e ne siamo consapevoli”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
