Arrivano buone notizie per Antonio Conte che dopo l'infortunio di Giovanni Di Lorenzo rimediato ieri nel match contro la Fiorentina aveva temuto il peggio. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il capitano hanno escluso lesioni al legamento crociato come fa sapere il club partenopeo stesso attraverso un Tweet che chiarisce la situazione del 32enne.

Il terzino italiano ha rimediato soltanto una distorsione di secondo grado che lo terrà ai box per qualche settimana, ma niente di gravemente preoccupante come sembrava nell'immediato. Sospiro di sollievo anche per Rino Gattuso, in vista dell'eventuale Mondiale, in programma per giugno, ma resta l'apprensione del CT azzurro in vista dei playoff di accesso ai Mondiali, in programma per il 26 e il 31 marzo.

"Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l'iter riabilitativo" si legge nel Tweet pubblicato dal Napoli.