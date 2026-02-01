La trasferta di Cremona è stata l'occasione per gli Inter Club delle province di Cremona e Lodi di vivere, insieme ai sodalizi dell'Emilia, uno speciale Meet&Greet a Piacenza. L'evento ha visto la partecipazione di 52 membri del direttivo e presidenti degli Inter Club del territorio, che conta in totale 22 Club in Emilia, 11 tra Cremona e Lodi e oltre 8mila soci iscritti, cifre che spiegano solo in parte la grande passione per l'Inter diffusa in queste zone. La serata è stata introdotta da Giuseppe Marotta, Presidente e CEO nerazzurro, che ha ringraziato i presenti per l'immancabile sostegno alla squadra, sottolineando il legame speciale e unico che unisce gli Inter Club e la Società, espressione della connessione tra l'Inter e i suoi tifosi.

I soci presenti alla serata hanno poi avuto l'occasione unica di vivere un momento indimenticabile insieme ai propri beniamini: capitan Lautaro Martinez e Josep Martinez sono stati infatti protagonisti di un esclusivo Meet&Greet, una sessione di foto e autografi dedicata durante la quale i tifosi nerazzurri hanno potuto condividere la propria immensa passione con i due calciatori della squadra di Chivu.