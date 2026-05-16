Yann Sommer non tornerà al Basilea. Il portiere dell’Inter, in scadenza di contratto con il club nerazzurro, ha infatti rifiutato la proposta della squadra svizzera, preferendo continuare la sua carriera ad alto livello internazionale.

A confermare il retroscena è stato l’allenatore del Basilea, Stephan Lichtsteiner, che ha spiegato come il club abbia provato a riportare in patria l’esperto estremo difensore: “Naturalmente valeva la pena provarci”. L’ex terzino della Juventus non si è detto sorpreso del rifiuto, sottolineando come Sommer ritenga di poter ancora competere ai massimi livelli. Secondo Lichtsteiner, la scelta del portiere è legata alla volontà di restare protagonista nel calcio internazionale: “Gioca da anni a un livello assolutamente top. Mi aspettavo che l’operazione difficilmente sarebbe andata in porto”.

Parole che confermano la determinazione di Sommer a non abbassare il livello competitivo nonostante l’età e la situazione contrattuale.

Il futuro resta aperto

Il destino del classe 1988 resta quindi incerto. Il Basilea, intanto, continua a cercare un nuovo portiere dopo Marwin Hitz, con Jonas Omlin che torna tra i principali candidati. Per Sommer, invece, si aprono scenari ancora tutti da definire, con diverse opzioni sul tavolo in vista della prossima stagione.