Il Paris Saint-Germain si conferma campione d’Europa e conquista la sua seconda Champions League consecutiva, battendo l’Arsenal ai calci di rigore dopo l’1-1 tra tempi regolamentari e supplementari. Tra i protagonisti del post partita c’è anche Fabian Ruiz, che ai microfoni di Sky ha raccontato tutta la sua emozione per il successo.
La gioia dell'ex calciatore del Napoli
Sul significato del trionfo, il centrocampista spagnolo ha sottolineato il legame con l’ambiente parigino: “È un’emozione unica. La dedico a tutta questa gente che sta sempre dietro di noi. Hanno vissuto tanti anni senza vincere niente e in questi due anni abbiamo dato loro due Champions. È stato difficile, ora possiamo festeggiare”
Fabian Ruiz ha poi analizzato la finale, evidenziando la determinazione della sua squadra nel mantenere il proprio stile di gioco per tutta la partita: “Hanno difeso tutta la partita, noi abbiamo continuato dall’inizio alla fine: questo è il nostro calcio e penso che abbia vinto chi è stato il migliore”
Autore: Ludovica Ferrante
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