Nonostante le voci delle ultime ore, Harry Maguire non dovrebbe spostarsi dal Manchester United. Secondo Fabrizio Romano il difensore centrale è considerato un pezzo importante della rosa dei Red Devils e ha un ottimo rapporto con il tecnico Michael Carrick. Oltretutto, di recente Maguire ha rinnovato il suo contratto, testimonianza della volontà di legarsi ancora a lungo al club di Manchester. A meno di clamorosi ribaltoni, non è pertanto credibile l'ipotesi di una sua uscita da Old Trafford.

Solet sempre vicino, questione di... feeling

Chi invece appare molto vicino all'Inter è un altro difensore come Oumar Solet, anche se non siamo ancora arrivati al momento di parlare di accordo raggiunto. Il nome del giocatore va comunque tenuto d'occhio nei prossimi giorni, perché il nome dell'ex Salisburgo è sui taccuini dell'Inter da diverso tempo. Archiviati, in tutti i sensi, anche i discorsi extracampo che lo hanno visto coinvolto negli ultimi tempi, adesso l'Inter si prepara a far partire l'affondo. Bisognerà capire le richieste dell'Udinese, anche se un'altra leva a favore dell'Inter è il fatto che gli agenti siano gli stessi di Hakan Calhanoglu coi quali l'Inter vanta ottimi rapporti.