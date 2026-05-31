Sono tanti i giocatori dell'Udinese che fanno gola alle altre squadre. Ne parla anche l'edizione friulana di oggi de Il Gazzettino, che svela come elementi del calibro di Maduka Okoye, Arthur Atta e Thomas Kristensen vengono ciclicamente accostati a diverse squadre; la storia dell’Udinese degli ultimi trent’anni va riletta, i bilanci del club sono sani e pertanto bisognerà fare i conti con chi detiene la proprietà del cartellino dei giocatori. Pertanto, non ci saranno svendite ma saranno effettuate, alle giuste cifre, quelle cessioni che risulteranno inevitabili.

Solet aveva chiarito tutto col no al rinnovo

È questo, secondo il quotidiano, il caso di Oumar Solet, difensore che sembra sempre più vicino all'Inter. Un inseguimento che dura ormai da diverso tempo e che non è mai dspiaciuto al difensore ex Red Bull Salisburgo, al punto che la prospettiva di approdare in una big lo ha portato a fare una mossa non indifferente già qualche mese addietro: "Il fatto che a ottobre abbia rifiutato l’allungamento e l’adeguamento del contratto è stato un segnale inequivocabile delle sue reali intenzioni in vista della prossima annata calcistica e il francese si è promesso all’Inter pronta, si dice, a garantire all’Udinese almeno 25 milioni", si legge.