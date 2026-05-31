"Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, accogliendo la richiesta formulata dall'ufficio del pubblico ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Oumar Solet". Così gli avvocati del difensore dellUdinese, Filippo Morlacchini e Stefano Laporta, parlando all'ANSA con "viva soddisfazione per l'esito ampiamente liberatorio".
Per la cronaca, Solet era stato accusato lo scorso maggio di violenza sessuale da una donna di 32 anni che aveva formalizzato la denuncia ai Carabinieri, dopo essersi recata al pronto soccorso di Udine, al termine di una serata trascorsa con il giocatore e alcuni amici, conclusasi nell'abitazione dell'atleta. Accuse cadute perché il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione del procedimento il 28 maggio.
La notizia assume una notevole importanza sul piano personale per Solet ma anche dal punto di vista sportivo, visto che molti club, tra cui l'Inter, stavano aspettando l'esito della vicenda giudiziaria per decidere se approfondire il discorso rispetto a un suo ingaggio nel prossimo mercato estivo.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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