La Polonia non giocherà i Mondiali ma sta comunque disputando diverse amichevoli in questa fase di fine stagione. E' in questi minuti in campo contro l'Ucraina, poi il prossimo 3 giugno giocherà contro la Nigeria. Il CT polacco Urban ha scelto ovviamente Piotr Zielinski a guidare il reparto mediano. Dopo poco più di un quarto d'ora di gioco il punteggio è fermo sullo 0-0. Zielinski guida la mediana con Piotrowski. Sulla fascia sinistra c'è Zalewski, a destra Pyrka.