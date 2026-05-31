Achraf Hakimi, esterno del PSG, ha parlato ai microfoni di TNT Sports dopo la conquista della seconda Champions League nel giro di un anno: "Non è facile vincere due volte di fila, ma noi ci siamo riusciti. Dico sempre la stessa cosa: l'allenatore è la voce guida del club. Lo seguiamo, abbiamo fiducia in lui. Fin dal primo giorno ci ha detto che la squadra è più importante del singolo giocatore. Siamo davvero felici di averlo con noi. Non abbiamo creato soltanto una squadra, ma una famiglia".