Solet o Muharemovic? Se fosse nei panni di Piero Ausilio, Andrea Ranocchia non avrebbe dubbi su quale difensore puntare per rinforzare la retroguardia dell'Inter in vista della prossima stagione: "A me piace molto Muharemovic, ha fatto bene. E' un ragazzo che può crescere di fianco a grandi campioni. Io, personalmente, punterei su di lui, poi bisognerà vedere se la società avrà la forza per portarlo a casa", il pensiero di Ranocchia a Sportmediaset.

Guardando agli ultimi anni, compreso l'ultimo che si è concluso con un trionfo in ambito nazionale grazie al doblete, Ranocchia non ha dubbi sul fatto che la squadra di Cristian Chivu partirà favorita anche la prossima stagione: "L'Inter parte avanti rispetto alla concorrenza, sicuramente. Ha costruito un gruppo forte negli anni, ora qualche giocatore andrà via ma la società lo rimpiazzerà in maniera degna. Con un gruppo così strutturato, penso che l'Inter possa riuscire a stare ai vertici per tanto tempo".