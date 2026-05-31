Prima dell'amichevole che la Nazionale di calcio turca affronterà domani al Sukru Saracoglou contro la Macedonia del Nord, il commissario tecnico Vincenzo Montella si è presentato in conferenza stampa raccontando questi primi giorni di preparazione in vista dei Mondiali: "Abbiamo avuto una settimana impegnativa. È stata una settimana piacevole. Stiamo cercando di organizzare tutto. Avevamo una piccola preoccupazione riguardo a Kerem Akturkoglu. Ora è tornato alla normalità. Ha potuto riprendere ad allenarsi. Non voglio affrettare i tempi con lui. Non vogliamo correre rischi. C'è Mustafa Eskihellaç, che si è infortunato mentre si allenava separatamente dal resto della squadra. Stiamo valutando anche lui. Ho visto Arda fare molto bene. È in ottima forma. Lo stesso vale per Kenan. Ferdi Kadioglu ha avuto qualche piccolo problema. Non vogliamo rischiare nulla affrettando i tempi. Tutti vogliono andare ai Mondiali. Alcuni giocatori non saranno con noi. È una grande responsabilità, ma questo è il calcio, dovremo prendere delle decisioni".

La realizzazione di un sogno

Montella spiega anche la scelta delle avversarie per gli ultimi test prima dei Mondiali: "La Coppa del Mondo è un evento enorme. Ci sono diverse nazioni. Si notano più differenze rispetto agli Europei. Abbiamo scelto la Macedonia del Nord per la nostra amichevole perché abbiamo osservato che praticano un calcio simile a quello dell'Australia. La seconda partita sarà contro il Venezuela. È una cultura diversa. Non giocavamo contro un avversario sudamericano da 10 anni. Quando disputiamo amichevoli contro questo tipo di avversari, prendiamo decisioni basandoci sulle squadre che potremmo affrontare in futuro. Ci stiamo preparando anche a livello emotivo. È un sogno d'infanzia per tutti noi, ma abbiamo anche una responsabilità nei confronti della Turchia. Saremo orgogliosi di rappresentare il nostro Paese nel miglior modo possibile e daremo il massimo".

Gli obiettivi dei Milli Takim

E sempre al tema onirico Montella si lega quando parla degli obiettivi della sua Nazionale: "Sono una persona molto sognatrice. Sono una persona con grandi obiettivi. È nel mio DNA. Sono una persona che vuole progredire passo dopo passo, sempre. Il nostro obiettivo è superare la fase a gironi nel miglior modo possibile. Dopodiché, proseguiremo passo dopo passo. Il nostro gruppo è equilibrato. I migliori calciatori sono lì ai Mondiali. Il calcio è un gioco di istantanee. Tutto può cambiare con una singola azione".