Mentre Acerbi e Darmian hanno praticamente già salutato, lasciando due caselle vuolte tra le file di Chivu, e Bastoni che in primavera sembrava il candidato numero uno a lasciare i nerazzurri è indirizzato invece a restare, il giocatore che può lasciare Milano e portare introiti nelle casse dei nerazzurri è Yann Bisseck. "Il centralone tedesco, pur essendo rimasto fuori dalla lista per il Mondiale, pare aver stregato il Bayern Monaco" si legge su Tuttosport che aggiunge: "Club che avrebbe pochi problemi per accontentare le richieste dell’Inter: almeno 40 milioni di euro".

I campioni d’Italia così sono tornai a pensare al pallino, Oumar Solet. "Il giocatore era finito nei radar nerazzurri già all’epoca in cui vestiva la maglia del Salisburgo" e ha continuato a stuzzicare le loro fantasie anche a Udine. E Marotta avrebbe già provato l’assalto la scorsa estate se non fosse per il procedimento giudiziario nel quale è coinvolto, situazione per la quale i nerazzurri si sono fermati fino alla pronuncia di una sentenza, attesa per il 10 giugno. "Se le accuse a carico del giocatore", ovvero di violenza sessuale, "gli uomini di mercato interisti attiveranno i canali diplomatici per trattare con l’Udinese". Secondo il quotidiano torinese i friulani "potrebbero anche accettare la formula del prestito con obbligo di riscatto a una cifra compresa tra i 20 e 30 milioni, che scatterebbe al primo punto ottenuto dalla squadra di Chivu nel mese di febbraio".