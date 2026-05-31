L'obiettivo della dirigenza dell’Inter sul mercato "sarà quello di accontentare Cristian Chivu", scrive Tuttosport che parla di step successivo da fare per avere un'Inter a immagine e somiglianza del tecnico romeno. E anche sul quotidiano tosinese troviamo le tre parole chiave già citate dal CdS (LEGGI QUI): i nerazzurri dovranno essere un gruppo dinamico, con intensità, verticale e veloce. "Doti che si trovano soprattutto in due dei giocatori messi nel mirino dall’Inter in queste prime settimane: Curtis Jones e Marco Palestra".

Il primo, "classico centrocampista inglese box-to-box, ha gamba, copre tutte le zone del campo nel corso di una partita, ha tecnica e duttilità e soprattutto può ricoprire più ruoli. Palestra nell’ultimo campionato ha invece messo in mostra quelle qualità che l’Inter ricerca da tempo sulle corsie laterali" che ricorda i non più ritrovati Perisic e Hakimi e può "giocare in tutti i ruoli della fascia destra e pure sinistra", caratteristica non banale. Il loro inserimento abbassarebbe ulteriormente l’età media della rosa "visto che, sulla carta, andrebbero a prendere il posto di due trentenni come Dumfries (30) e Zielinski (32) e rispetto ai due attuali titolari porterebbero più dribbling".

Chiaramente non saranno operazioni facili

"L'Atalanta per Palestra chiede più di 40 milioni, il Liverpool non meno di 30 per il suo prodotto del vivaio, in scadenza per nel 2027 e già d'accordo con l'Inter da gennaio" precisa TS che poi aggiunge anche la postilla: "Ora con la cacciata di Slot - che non vedeva Jones - e l'arrivo di Iraola, chissà che non cambi qualcosa sul fronte del centrocampista".