Scende in campo alle ore 15 la Nazionale svizzera di Murat Yakin, impegnata a San Gallo in un'amichevole contro la Giordania, attesa dal suo debutto assoluto in un Mondiale. Scelte fatte per il CT rossocrociato: come nell'amichevole contro la Norvegia di marzo, Denis Zakaria, Manuel Akanji e Nico Elvedi formeranno la difesa a tre davanti a Yvon Mvogo, mentre Michel Aebischer e Johan Manzambi partiranno titolari sulle fasce, con il capitano Granit Xhaka e Remo Freuler a completare il centrocampo. Dan Ndoye, Breel Embolo e Ruben Vargas formeranno invece il tridente offensivo. Yakinha annunciato che intende utilizzare gli undici cambi consentiti per dare spazio a quanti più giocatori possibile.
Le formazioni ufficiali di Svizzera-Giordania:
Svizzera: Mvogo; Zakaria, Akanji, Elvedi; Manzambi, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas.
Giordania: Abulaila; Al-Rosan, Abualnadi, Alarab; Haddad, Alrawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Tamari, Olwan, Al-Mardi.
Aufstellung | Composition | Formazione— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 31, 2026
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