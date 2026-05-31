Scende in campo alle ore 15 la Nazionale svizzera di Murat Yakin, impegnata a San Gallo in un'amichevole contro la Giordania, attesa dal suo debutto assoluto in un Mondiale. Scelte fatte per il CT rossocrociato: come nell'amichevole contro la Norvegia di marzo, Denis Zakaria, Manuel Akanji e Nico Elvedi formeranno la difesa a tre davanti a Yvon Mvogo, mentre Michel Aebischer e Johan Manzambi partiranno titolari sulle fasce, con il capitano Granit Xhaka e Remo Freuler a completare il centrocampo. Dan Ndoye, Breel Embolo e Ruben Vargas formeranno invece il tridente offensivo. Yakinha annunciato che intende utilizzare gli undici cambi consentiti per dare spazio a quanti più giocatori possibile.

Le formazioni ufficiali di Svizzera-Giordania:

Svizzera: Mvogo; Zakaria, Akanji, Elvedi; Manzambi, Freuler, Xhaka, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas.

Giordania: Abulaila; Al-Rosan, Abualnadi, Alarab; Haddad, Alrawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Tamari, Olwan, Al-Mardi.