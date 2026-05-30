La priorità dell'Inter si chiama Omar Solet. Il difensore dell'Udinese è in cima al taccuino dei dirigenti interisti e, secondo Gazzetta.it, sono giorni davvero intensi perché nel frattempo le proposte sono tante. E' arrivata anche una proposta dall'Inghilterra: come oggetto c'è il difensore inglese Harry Maguire, 33 anni, dello United, escluso dai convocati di Tuchel per il Mondiale. L'Inter resta alla finestra ma le priorità sono altre: anzi, è un'altra. E si chiama Solet. Si ragiona su un accordo fino al 2031.

Secondo Gazzetta.it, il grande obiettivo per il centrocampo è Curtis Jones. Già la prossima settimana, dopo un primo contatto tra le dirigenze per presentare i diversi punti di partenza, ci saranno nuovi dialoghi tra le parti e Chivu vuole fortemente il mediano del Liverpool. Può arrivare a inizio giugno.