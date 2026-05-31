Il Milan viaggia nella nebbia più fitta. Dopo il repulisti imposto dal proprietario Gerry Cardinale a seguito della mancata qualificazione in Champions League e l'esautorazione di Giorgio Furlani, Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, in casa rossonera prosegiono i casting per il nuovo allenatore, con Arne Slot ultimo nome nella lista; ma al momento il club è decapitato nella propria dirigenza, e nonostante questo ci sono dei compiti basilari della società e alcune incombenze che non possono essere sottovalutate.

La telefonata delle beffe

In questo senso è molto significativo il retroscena raccontato dal Corriere della Sera, secondo cui nei giorni scorsi in via Aldo Rossi sarebbe arrivata una telefonata di reminder da parte dei palazzi del governo calcistico per ricordare alla società rossonera, al momento senza vertici e rappresentati, che il 16 giugno è il termine ultimo per presentare la documentazione necessaria per iscriversi al prossimo campionato di Serie A. Una telefonata che suona quasi beffarda, e che ben testimonia lo stato confusionale nel quale si trova il Diavolo...