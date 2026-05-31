Si è conclusa col secondo trionfo consecutivo del Paris Saint-Germain, che ha sconfitto l'Arsenal ai calci di rigore nella finale di ieri a Budapest, la Champions League 2025-2026. Di conseguenza, è definitivo anche il conto dei premi ricevuti dalle 36 squadre che hanno partecipato alla competizione, i cui ricavi sono cresciuti progressivamente fino ad arrivare a quota 2,5 miliardi di euro, con una distribuzione che ha dunque avuto effetto positivo sulle casse dei club partecipanti. Calcio e Finanza, analizzando i vari parametri per la distribuzione del montepremi, dà un risultato di quelle che sono state le somme ricevute da ciascun club: il PSG bi-campione d'Europa ha chiuso questa classifica al primo posto grazie al successo finale, che ha portato in dote al club oltre 145 milioni di euro. Segue l’Arsenal a quota 142 milioni di euro e chiude il podio il Bayern Monaco con più di 127 milioni di euro. Superano i 100 milioni anche Atletico Madrid, Barcellona, Liverpool e Real Madrid.

Pochissima distanza tra l'Inter e l'Atalanta

Guardando invece alle quattro italiane, comanda la graduatoria speciale l'Inter di Cristian Chivu: il cammino fermatosi bruscamente con l'eliminazione ai playoff per mano del Bodo/Glimt (che, per la cronaca, non è andato oltre i 42 milioni di euro) frutta la 13esima posizione assoluta con 71 milioni di euro; segue l'Atalanta con 70 milioni, poi la Juventus che si ferma a 64. Ultimo il Napoli, eliminato già nella League Phase e che mette in cassa appena 48 milioni. Ultimo assoluto il Kairat Almaty, debuttante in Champions, con 21 milioni.