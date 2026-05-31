La corsa tra i grandi club europei per acquistare Vasilij Kostov, giovane talento dalla Stella Rossa, si concluderà con la vittoria dell'Arsenal. Ne è certa l'emittente serba SportKlub: a meno che non si verifichi un'inversione di tendenza significativa rispetto alla situazione attuale, la squadra londinese reduce dalla finale di Champions League persa contro il Paris Saint-Germain finalizzerà il trasferimento della nuova perla del calcio serbo entro giugno. Anche Borussia Dortmund e Inter hanno mostrato nel tempo grande interesse e si sono impegnate a fondo per ingaggiare Kostov, ma l'Arsenal è in vantaggio nella corsa e attende la conclusione dell'affare.

Operazione da 20 milioni di euro bonus compresi

Secondo le informazioni ottenute da SportKlub, l'operazione potrebbe concludersi per una somma di circa 20 milioni di euro, bonus compresi. L'Arsenal segue Kostov con grande attenzione da gennaio, e ha inviato un rappresentante speciale in occasione della partita di Europa League a Malmö alla fine di gennaio, quando fu proprio Vasilije a siglare la vittoria per la Stella Rossa con un gol. L'acquisto di Kostov rappresenta un progetto di investimento importante da parte dell'Arsenal che si è assicurato uno dei giocatori più promettenti del calcio mondiale, che si prevede verrà ceduto in prestito almeno inizialmente, vista la fortissima concorrenza della quale inevitabilmente andrebbe a soffrire nella squadra campione d'Inghilterra.