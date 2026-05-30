Brutte notizie per Billy Gilmour e per la Scozia. Il centrocampista del Napoli si è infortunato al ginocchio durante l’amichevole internazionale contro Curaçao, gara di preparazione verso i prossimi Mondiali.

L’episodio è avvenuto nel corso del match, quando il giocatore è stato costretto a lasciare il campo dopo un contrasto che ha subito fatto temere il peggio allo staff tecnico. Il commissario tecnico Steve Clarke non ha nascosto la propria preoccupazione nel post partita: “Sono preoccupato al 100%. Si è fatto male nel placcaggio e ha deciso di uscire, segno che sapeva che non era la cosa giusta da fare”

Il tecnico ha poi invitato alla prudenza in attesa degli esami: “Non ha senso fare ipotesi o pensare al peggio, aspettiamo cosa dicono i medici”

Poche ore dopo è arrivata la conferma ufficiale da parte della federazione scozzese: l’infortunio è serio e costringerà Gilmour a saltare i Mondiali 2026. Un’assenza pesante per la Scozia, che perde uno dei suoi elementi più tecnici e affidabili in mezzo al campo.

Nel comunicato si legge: “Siamo dispiaciuti di annunciare che Billy Gilmour non potrà partecipare alla Coppa del Mondo FIFA”. Da capire ora di quanto sarà lo stop.