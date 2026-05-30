Dribbling, spostamenti imprevedibili del pallone, movimenti estemporanei e tanta fantasia. Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007, abbiamo imparato a conoscerlo durante lo spareggio decisivo per accedere ai Mondiali, vinto dalla Bosnia contro l'Italia. Il suo profilo è molto apprezzato dalle big del calcio italiano. Il giorno successivo al playoff perso dagli azzurri, è arrivata la notizia di Sportitalia, secondo la quale la Roma, su consiglio di Pjanic, era pronta ad acquistarlo.

La crescita e il futuro

Nato a Colonia (e in possesso anche del passaporto tedesco oltre che di quello bosniaco), ha cominciato a giocare a calcio fin da giovanissimo col club della città. Nel 2021 è passato al Leverkusen, senza trovare però molto spazio con Xabi Alonso alla guida del club. Lo scorso anno è passato al Salisburgo, affermando di voler crescere passo dopo passo. Il Leverkusen ha giurato di volerlo riportare a caso. Ma l'Inter, così come altre big europee, è pronta a fare sul serio.