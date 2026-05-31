Questa volta Davide Frattesi è davvero pronto a lasciare l’Inter. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che sul futuro del centrocampista romano ipotizza anche un possibile ritorno a casa. A gennaio su di lui c'era il Nottingham Forest, ma non era il momento giusto diversamente da adesso, dopo un'annata che ha consegnato altri due trofei e al termine della quale l'ex Sassuolo ha già salutato tutti. "Gli inglesi stanno tornando a bussare alla porta dell’Inter per il centrocampista che alla prossima stagione chiede un nuovo progetto, una nuova sfida e ovviamente più minuti in campo", ma la Premier League non è l’unica opzione sul tavolo.

"Frattesi interessa, e non da oggi, anche alla Roma" e nelle strade che portano alla Capitale, il classe '99 potrebbe anche giovare come eventuale pedina di scambio per arrivare a Manu Koné. Ma non solo. Perché oltre che di Koné "i due club hanno parlato di Evan Ndicka. Altro profilo, altri discorsi", spiega la Rosea che svela come l'ivoriano, valutato 30 milioni, "era uno dei candidati più seri per diventare il post Bastoni" nel caso in cui il 95 di Chivu fosse partito per Barcellona. Ora il discorso Ndicka-Inter può dirsi attualmente archiviato "perché il Barça non è più una minaccia, e poi perché la posizione di Bastoni circa una sua partenza è notevolmente cambiata. Ma le vie del mercato sono infinite" e se lo scenario dovesse improvvisamente cambiare i milanesi sarebbero pronti a riaprire i discorsi dialogo con la Roma per il 5 di Gasperini. Frattesi intanto continua a piacere ai Friedkin che, diversamente da casa Atalanta, potrebbero accettare di buon grado la proposta.