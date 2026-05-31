Sta per configurarsi ancora un "Valhovic drama" in quel di Torino, dove dopo un finale di stagione da protagonista, Dusan Vlahovic rischia ancora di dover salutare la Juventus. L'amministratore delegato dei bianconeri "ha lasciato aperto qualche spiraglio, ma sa bene che la situazione non è esattamente delle più facili e accomodanti", si legge sulla Stampa che sull'attaccante serbo non nutre particolari ottimismi.

Senza la gloria della Champions pagare gli 8 milioni di euro a stagione chiesti dal giocatore sono troppi e se l'ex Fiorentina non dovesse abbassare l'asticella delle pretese, restare in bianconero diventa praticamente utopico viste le nuove politiche del club. "Non resta che aspettare e sperare che il serbo scenda a più miti consigli e intanto guardarsi intorno". D'altronde anche trovare sistemazione altrove in Italia sarebbe complicatissimo a queste cifre. Il Napoli che lo aveva messo sul taccuino, quantomeno nella voce dei desideri, "ha appena riscattato Rasmus Hojlund, ma il club del neo

tecnico Massimiliano Allegri un mezzo pensierino, a intermittenza, lo fa visto che comunque centravanti a parametro zero non ne capitano

molti. Così come un pensierino lo fanno Milan e Inter" si legge ancora sul quotidiano torinese.