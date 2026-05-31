La nazionale azzurra cerca un nuovo comandante in vista degli impegni di fine settembre in Nations League. I profili in cima alla lista sono Antonio Conte e Roberto Mancini. C'è comunque da attendere prima le elezioni federali, che potrebbero chiarire maggiormente la questione. Secondo quanto riferisce TMW, c'è una terza opzione, più comunque defilata. E' quella di Stefano Pioli, indicato come possibile terza opzione.