Durante un talk organizzato da Mediaset, Riccardo Trevisani si è espresso sulla prospettiva delle big nel prossimo campionato e non solo, analizzando la situazione nella prospettiva juventina: "Juve? Alla Juve di questi anni manca il pensiero identitario delle stagioni precedenti, quelle che l'hanno portata a essere grande, a essere la squadra con più Scudetti in Italia. Vincere il campionato è difficile con l'Inter in queste condizioni e con il sesto posto dei bianconeri. Se l''Europa League l'ha vinta l'Atalanta, può vincerla anche la Juventus", ha concluso Trevisani.

Sezione: News / Data: Dom 31 maggio 2026 alle 21:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione