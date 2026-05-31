Durante un talk organizzato da Mediaset, Riccardo Trevisani si è espresso sulla prospettiva delle big nel prossimo campionato e non solo, analizzando la situazione nella prospettiva juventina: "Juve? Alla Juve di questi anni manca il pensiero identitario delle stagioni precedenti, quelle che l'hanno portata a essere grande, a essere la squadra con più Scudetti in Italia. Vincere il campionato è difficile con l'Inter in queste condizioni e con il sesto posto dei bianconeri. Se l''Europa League l'ha vinta l'Atalanta, può vincerla anche la Juventus", ha concluso Trevisani.