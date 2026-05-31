Se la Juventus dovesse salutare Dusan Valhovic (LEGGI QUI), tornato ad essere tormentone estivo della Torino bianconera, La dirigenza della vecchia signora potrebbe seriamente tornare a pensare alla suggestione che ha tenuto banco negli ultimissimi giorni di mercato della sessione di gennaio: Mauto Icardi.

L'ex capitano dell'Inter è un'opzione da tenere in considerazione. Il centravanti argentino "sta trattando il rinnovo al Galatasaray, ma non disdegnerebbe il ritorno in Italia" si legge sulla Stampa che poi aggiunge: "Spalletti aveva già dato via libera a gennaio (il presidente del Gala però bloccò tutto)" come ricorda il quotidiano piemontese che lancia questo amo di mercato che farà infuriare una parte di tifoseria bianconera ma anche di tifoseria nerazzurra. 

Sezione: Rassegna / Data: Dom 31 maggio 2026 alle 10:16
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi