E' notizia di ieri: Yann Bisseck è nel mirino del Bayern Monaco. Secondo la Bild ci sono già stati contatti esplorativi sarebbero già stati avviati e la dirigenza del Bayern avrebbe manifestato un interesse serio e strutturato nei confronti del centrale tedesco. Secondo Sportitalia, Solet è un pallino di Ausilio dalla scorsa estate, ancora prima che arrivasse a Milano Akanji. L'Inter non considera Bisseck un giocatore incedibile, ma non ha alcuna intenzione di svenderlo: la base economica di una trattativa coincide con 40 mln.