E' notizia di ieri: Yann Bisseck è nel mirino del Bayern Monaco. Secondo la Bild ci sono già stati contatti esplorativi sarebbero già stati avviati e la dirigenza del Bayern avrebbe manifestato un interesse serio e strutturato nei confronti del centrale tedesco. Secondo Sportitalia, Solet è un pallino di Ausilio dalla scorsa estate, ancora prima che arrivasse a Milano Akanji. L'Inter non considera Bisseck un giocatore incedibile, ma non ha alcuna intenzione di svenderlo: la base economica di una trattativa coincide con 40 mln.

Sezione: Focus / Data: Dom 31 maggio 2026 alle 18:20
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione