L’Inter sta seguendo ormai da tempo Marco Palestra come possibile rinforzo per la corsia destra. Il terzino è in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri dopo l’ottima stagione disputata in prestito al Cagliari. Fabio Pisacane, fresco della salvezza tranquilla ottenuta in rossoblu, ha elogiato il giovane esterno ai microfoni di Sky Calcio Unplugged, sottolineandone qualità atletiche e margini di crescita:

Che elogi per Palestra da mister Pisacane

“Palestra sembra il calciatore che ti costruisci alla PlayStation, con ‘99’ in accelerazione. Ha una falcata disarmante, sembra un leopardo”. E ha aggiunto: “Non si aspettava di giocare titolare, ma a Napoli davanti a 70.000 persone ha mostrato una personalità fuori dal normale. Deve migliorare nella comprensione del gioco”

Nonostante i complimenti, Pisacane ha evidenziato anche un aspetto su cui lavorare: “Deve solo mettere dentro ancora un po’ di comprensione del gioco”

Il futuro del giocatore

Dopo il prestito al Cagliari, Palestra farà ritorno all’Atalanta, ma il suo futuro resta ancora tutto da definire, con diversi club interessati al suo profilo.