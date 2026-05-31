Curtis Jones vive ore di stallo per la sua posizione sul mercato. Il centrocampista del Liverpool potrebbe finire all'Inter nei primi giorni di giugno, nel frattempo si gode i giorni di vacanza. Qualche minuto fa ha fatto una story su Instagram, ringraziando Arne Slot, che ha lasciato la guida dei Reds: "Ti auguro il meglio per il futuro, grazie per tutto ciò che hai fatto per il Liverpool", ha scritto Jones.

Il centrocampista centrale sa coprire tutte le zone del campo nel corso di una partita, ha tecnica e duttilità e soprattutto può ricoprire più ruoli. Quest'aspetto ha convinto Chivu, che l'ha messo da tempo in cima alla lista delle preferenze per il mercato interista.