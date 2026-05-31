Poco prima della partita amichevole di preparazione ai Mondiali del 2026 contro l'Australia, vinta dalla compagine Tricolor proprio grazie ad una sua rete, il difensore del Genoa Johan Vásquez ha chiarito che il suo posto nella nazionale messicana non è garantito, dato che ci sono molti giocatori che possono rappresentare una seria concorrenza: "Non credo di essere l'unico, molti compagni di squadra possono giocare come difensori centrali, io cerco di dare sicurezza, penso sia uno dei miei punti di forza come difensore, dopotutto siamo vicini ai Mondiali e cercherò di dare quella sicurezza per raggiungere gli obiettivi finali".

Futuro? Felice a Genova, poi non si sa mai

Vasquez ha anche parlato della sua vita in Italia, rivelando un retroscena di mercato legato all'Inter: "C'è stato qualcosa coi nerazzurri, ma niente di più. Ne parlo con mia moglie, i miei figli sono nati lì, non dico di voler vivere lì tutta la vita, al momento sono felice a Genova e al Genoa poi non so cosa succederà domani, ne riparleremo più avanti". Tornando al discorso Nazionale, Vasquez analizza quello che sarà il girone che il Messico dovrà affrontare ai Mondiali: "È un girone difficile, per me sono tre squadre diverse; dobbiamo essere intelligenti e parlare della Corea, della Repubblica Ceca, ma dobbiamo procedere passo dopo passo, abbiamo molto in palio nella prima partita, sono partite da dentro o fuori. Penso ci sia pressione, dipende da come vogliamo vederla. Ho vissuto l'ultimo Mondiale, capiamo il contesto in cui si trova il Messico, vogliamo fare le cose in modo diverso, questo è il mio pensiero. Non vogliamo perdere questa opportunità, la pressione è ciò che ti fa crescere come persona e come calciatore".