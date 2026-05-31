José Mourinho e il Real Madrid sono vicini a raggiungere un accordo, e questa potrebbe essere un'ottima notizia per il nazionale olandese Denzel Dumfries. Il tecnico portoghese sarebbe interessato al terzino destro dell'Inter e della nazionale neerlandese. Prendendo la parola  nel corso del podcast KieftJansenEgmondGijpWim Kieft, ex giocatore di Torino e Pisa, commenta questa indiscrezione di mercato spiegando che lo Special One ha tutte le ragioni del mondo a puntare sul giocatore nerazzurro. 

El hombre del doble partido

Il Real Madrid ha attualmente due terzini destri in rosa: Dani Carvajal e Trent Alexander-Arnold. Tuttavia, Wim Kieft ritiene che Dumfries sia un giocatore migliore degli altri due. "È migliore di Trent Alexander-Arnold. Carvajal era un giocatore con carattere, ma io ingaggerei Dumfries senza esitazione. La scorsa stagione ha deciso da solo le due partite contro il Barcellona", ha concluso. 

Sezione: News / Data: Dom 31 maggio 2026 alle 17:37
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.