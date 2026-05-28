Dopo 54 partite in tutte le competizioni, oltre alla stagione dell'Inter si è concluso anche il Pallone d'Oro Nerazzurro 2026/27, almeno per quanto riguarda la regular season. E come ogni anno, è il momento di dare il via ai playoff per decretare il miglior giocatore dell'Inter secondo i lettori di FcInterNews.it. Una corsa che in questa annata è stata spettacolare, perché ha piazzato i primi tre nel confine di 4 punti, a conferma dei numerosi protagonisti dell'indimenticabile stagione del Double. A seguire la classifica finale:

CLASSIFICA GENERALE DOPO 54 PARTITE:

LAUTARO 56 PT.

ZIELINSKI 55 PT.

DIMARCO 52 PT.

ESPOSITO 37 PT.

THURAM 35 PT.

SUCIC 31 PT.

BARELLA 30 PT.

CALHANOGLU 25 PT.

DIOUF 22 PT.

CARLOS AUGUSTO 20 PT.

AKANJI E BISSECK 17 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

BASTONI E J. MARTINEZ 12 PT.

DUMFRIES 11 PT.

BONNY 9 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE 5 PT.

DE VRIJ 4 PT.

DARMIAN 3 PT.

MOSCONI 1 PT.

Adesso i primi tre classificati, Lautaro Martinez, Piotr Zielinski e Federico Dimarco saranno i protagonisti dell'ultimo sondaggio per decretare il migliore in assolito del 2025/26 nerazzurro. Come sempre, cliccate e votate!