Raggiunto il traguardo del ritorno in Serie A dopo una stagione, il Monza ora ha l'ambizione di puntare ancora più in alto. Lo garantisce ai microfoni di Sky Sport la presidente del club brianzolo Lauren Crampsie a margine della festa organizzata in città per celebrare la promozione della squadra di Paolo Bianco: "Penso che tutto ciò di cui stiamo parlando verta su come costruire una squadra per la Serie A, con l'obiettivo ovviamente di rimanere nella categoria. Ma anche su come diventare un brand, un nome e un club che tutti amano, in qualsiasi città. E ciò, ovviamente, si ottiene principalmente vincendo e puntando in alto in classifica, ma anche avendo un'identità. Credo che faremo qualsiasi investimento necessario per definire questa identità e mantenerla".

Il Como modello di riferimento

L'obiettivo nel medio-lungo termine si chiama Champions League: "Quello è un sogno. Non significa che investiremo subito per arrivare in Champions la prossima stagione; si tratta più di una scala verso il paradiso. PIù nei prossimi 4-5 anni? Sì. Se guardiamo, ad esempio, a un club come il Como, quello che hanno fatto e dimostrato è che è possibile. È così importante avere club che fanno cose che nessun altro fa, per dimostrare ciò che è possibile. Magari non succederà, ma è qualcosa da costruire, per mantenere tutti attivi e motivati".