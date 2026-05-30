L’interesse del Bayern Monaco per Yann Bisseck si sta facendo sempre più concreto. Il difensore dell’Inter è finito nel mirino del club bavarese, che lo considera un profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

Contatti esplorativi avviati, l'Inter ha fissato il prezzo

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, in particolare da SPORTBILD, i contatti esplorativi sarebbero già stati avviati e la dirigenza del Bayern avrebbe manifestato un interesse serio e strutturato nei confronti del centrale tedesco. La sua crescita in Serie A non è passata inosservata, così come la capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco e la sua fisicità, elementi che lo rendono un profilo particolarmente appetibile sul mercato internazionale.

Dal canto suo, l’Inter non considera Bisseck un giocatore incedibile, ma non ha alcuna intenzione di svenderlo. La posizione del club nerazzurro è chiara: eventuali trattative potrebbero partire soltanto da una base economica non inferiore ai 40 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe al club nerazzurro di operare interventi importanti in entrata, mentre dal canto suo il calciatore vorrebbe giocare in Germania per essere finalmente considerato dalla Nazionale. Da capire adesso se la trattativa decollerà realmente.