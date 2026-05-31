Una via di mezzo tra una trattativa appena accennata e un semplice sondaggio. Secondo il Corriere della Sera, è questa la situazione tra l'Inter e la Roma per Evan Ndicka, il giocatore in cima alla lista dei preferiti dei nerazzurri in caso di addio di Alessandro Bastoni. Tutte le parti in causa sono a conoscenza di un'ipotesi che, come si legge sul quotidiano milanese, è concreta, anche se dall'esito non scontato. Concreta perché Bastoni, pur essendo finito fuori dai radar del Barcellona, è un nome che da anni rimane nell'orbita di due top club come Manchester City e Real Madrid.

La mossa dell'Inter, stando al Corsera, è, quindi, preventiva. Nel senso che ora sul fronte Bastoni non c'è nulla di concreto, ma il mercato è ancora lungo ed è impossibile, a oggi, scartare certi scenari. Il prezzo fissato in Viale della Liberazione per il cartellino del difensore della nazionale italiana è 60 milioni di euro. Un modo per restare un minimo al riparo dagli assalti delle big, anche se non si tratta di una cifra così proibitiva per certe potenze economiche del calcio europeo.

In parallelo, l'Inter si è cautelata prendendo informazioni dettagliate sul centrale giallorosso, uno dei pezzi pregiati che il club capitolino potrebbe sacrificare per 30-35 milioni di euro sull'altare del settlement agreement per rispettare i patti con la UEFA in materia di Fair Play Finanziario entro il 30 giugno. Una deadline da tenere d'occhio, per i medesimi motivi, anche per Manu Koné, altro elemento che piace alla Beneamata da tempi non sospetti. L'asse di mercato Roma-Milano, insomma è caldo, a tal punto che per il Corsera "è difficile che la prossima sessione si chiuda senza un affare tra le due parti". Anche considerando che Carlos Augusto è un giocatore molto gradito alla Lupa. Impossibile, per motivi di bilancio, che il brasiliano diventi una pedina di scambio, ma non è da escludere che i due club possano imbastire due operazioni distinte.