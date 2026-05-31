Vincendo ieri la Champions League per la seconda volta a danno dell'Arsenal, il Paris Saint-Germain ha sbloccato di fatto un posto aggiuntivo tramite il ranking per il Mondiale per Club del 2029. I posti per le squadre europee al Mondiale per Club sono infatti così suddivisi: quattro per i vincitori della Champions League nelle quattro edizioni precedenti, otto sulla base di un ranking che tiene in considerazione i risultati in Champions nelle ultime quattro stagioni (con massimo due club per Federazione). Vincendo la massima competizione europea per club per due edizioni, il PSG ha aperto così l’ingresso a un altro club tramite il ranking, portando i posti da otto a nove. 

Inter a 76 punti, qualificazione a un passo

La graduatoria aggiornata dopo la partita di ieri vede l'Inter sesta a 76 punti, sempre più certa di prendere parte anche alla prossima edizione della competizione. Alle squadre qualificate tramite ranking si aggiungeranno le vincitrici delle prossime edizioni di Champions League, a meno che a trionfare non sia nuovamente il PSG, con allungamento conseguente del ranking. 

Sezione: News / Data: Dom 31 maggio 2026 alle 19:30 / Fonte: Calcioefinanza.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.