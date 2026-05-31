Vincendo ieri la Champions League per la seconda volta a danno dell'Arsenal, il Paris Saint-Germain ha sbloccato di fatto un posto aggiuntivo tramite il ranking per il Mondiale per Club del 2029. I posti per le squadre europee al Mondiale per Club sono infatti così suddivisi: quattro per i vincitori della Champions League nelle quattro edizioni precedenti, otto sulla base di un ranking che tiene in considerazione i risultati in Champions nelle ultime quattro stagioni (con massimo due club per Federazione). Vincendo la massima competizione europea per club per due edizioni, il PSG ha aperto così l’ingresso a un altro club tramite il ranking, portando i posti da otto a nove.
Inter a 76 punti, qualificazione a un passo
La graduatoria aggiornata dopo la partita di ieri vede l'Inter sesta a 76 punti, sempre più certa di prendere parte anche alla prossima edizione della competizione. Alle squadre qualificate tramite ranking si aggiungeranno le vincitrici delle prossime edizioni di Champions League, a meno che a trionfare non sia nuovamente il PSG, con allungamento conseguente del ranking.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 20:30 UEFA, svelata la top 11 dell'ultima edizione della Champions League
- 20:15 Bergomi: "Lautaro, che visione. Nico Paz perfetto per l'Inter, Dimarco come Brehme"
- 20:00 Sebastiano Esposito nel mirino della Lazio: l'Inter osserva con attenzione
- 19:45 Polonia sconfitta dall'Ucraina in amichevole: Zielinski in campo un tempo
- 19:30 Mondiale per Club 2029, il Paris Saint-Germain regala un posto all'Europa
- 19:07 Nazionale, rebus commissario tecnico: spunta un altro nome
- 18:50 Konaté lascia il Liverpool quest'estate: il comunicato dei Reds
- 18:35 Jones ringrazia Slot: "Ti auguro il meglio per il futuro"
- 18:20 Solet pallino d'Ausilio. E c'è da monitorare la situazione Bisseck
- 18:05 I tasselli mancanti per una grande Inter. Palestra, Jones e non solo
- 17:50 Polonia in campo contro l'Ucraina: Zielinski guida la mediana di Urban
- 17:37 Kieft promuove Dumfries al Real Madrid: "Lo farei senza esitazione"
- 17:22 PSG, la gioia di Hakimi: "Non è facile vincere due volte di fila la Champions"
- 17:08 Conceiçao: "La Juventus vuole tornare a vincere, non succede da troppo"
- 16:54 Svizzera in scioltezza sulla Giordania, Akanji in campo per 60 minuti
- 16:39 Blind: "Timber difensore moderno. Ma come terzino destro c'è Dumfries"
- 16:25 Koné valutato 50 milioni: l'Inter lo monitora con attenzione. Ma Gasp...
- 16:10 Turchia, Montella: "Sono un sognatore e ho dei grandi obiettivi"
- 15:58 Reminder della FIGC al Milan: "Ricordatevi l'iscrizione al campionato"
- 15:48 Baturina: "Avete visto da soli come si è adatto Sucic all'Inter"
- 15:34 Romano: "Solet-Inter, i nerazzurri hanno una carta in più. Su Maguire..."
- 15:19 Ranocchia: "Inter strutturata, resterà ai vertici per tanto tempo ancora"
- 15:05 UNDER 20, IL PAGELLONE - Stagione da montagne russe per i giovani nerazzurri
- 14:50 Paesi Bassi, Dumfries già carico per il Mondiale: "Let's go"
- 14:36 Svizzera impegnata in amichevole con la Giordania: Akanji titolare
- 14:22 AS - Konaté idea del Real Madrid. Che però deve rompere gli indugi
- 14:07 Fabregas: "Io via dal Como? A volte non serve parlare troppo"
- 13:53 Costa d'Avorio, parte l'avventura di Bonny: l'interista è arrivato a Parigi
- 13:38 Solet-Inter, ecco quanto prenderà l'Udinese. A ottobre un segnale forte
- 13:24 Nazionale, forfait di Venturino: Baldini convoca Berti al suo posto
- 13:10 Kostov, Inter e BVB battuti: l'Arsenal mette le mani sul serbo
- 12:55 Solet, archiviata l'inchiesta: notizia importante anche in chiave Inter
- 12:40 Vasquez svela: "C'è stato un approccio dell'Inter, ma sono felice al Genoa"
- 12:30 Ranocchia: "Ciclo Inter, le fondamenta le ha gettate Spalletti"
- 12:15 CF - Champions League, i premi finali: l'Inter incassa 71 milioni
- 12:00 Ndoye: "Futuro? Ho un contratto con il Nottingham Forest fino al 2030"
- 11:35 Zanetti: "Inter, Champions 2010 momento più iconico della mia carriera"
- 11:10 Asse Inter-Roma: Ndicka il preferito se parte Bastoni, Augusto e Koné...
- 10:45 Provedel tentato dall'Inter: è convinto di potersela giocare con Martinez
- 10:30 Messaggero - Inter, Ndicka nel mirino su indicazione di Chivu. E Koné...
- 10:16 La Stampa - La Juventus torna a pensare a Icardi: il punto sull'ex Inter
- 10:05 CdS - Carbone ha salutato l'Inter Primavera. Handanovic spera
- 09:52 La Stampa - Vlahovic ancora in bilico. L'Inter ci fa un pensierino
- 09:40 TS - Inter pronta all'affondo per Solet. Ma dopo il 10 giugno
- 09:30 TS - Marotta vuole accontentare Chivu: nei piani il bicolpo Palestra-Jones
- 09:15 Leao-Milan, game over. Il portoghese: "Desidero provare una nuova sfida"
- 09:00 CdS - L'addio di Slot cambierà i piani di Jones? L'Inter prepara il piano
- 08:45 GdS - Frattesi ha salutato l'Inter. Roma sullo sfondo di uno scenario intrecciato
- 08:30 CdS - Intensità, dinamismo e ritmo: gli ingredienti della nuova Inter
- 08:15 GdS - Palestra non sarà Lookman. L'Atalanta apre: presto l'incontro con l'Inter
- 00:00 Tikus mette gli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero
- 23:30 Arriva in Italia "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 23:15 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: FcInterNews sbarca anche su Tik Tok
- 23:00 PSG, Hakimi dopo la finale: "Troppa gente parlava, titolo speciale"
- 22:30 InterNazionali - Italia, Favasuli raggiunge il ritiro azzurro dopo la finale playoff
- 22:15 Il PSG vince ancora la Champions, arrivano i complimenti dell'Inter
- 22:00 PSG, Fabian Ruiz: "Un'altra Champions per i tifosi dopo quella dell'anno scorso"
- 21:45 Napoli, altra tegola: Gilmour va ko e salta i Mondiali con la Scozia
- 21:30 Dalla Germania - Bisseck, il Bayern fa sul serio: avviati i negoziati con l'Inter
- 21:15 Adani contro Allegri al Napoli: "Diego perdonali, non sanno quello che fanno"
- 21:00 Il PSG vince la sua seconda Champions League di fila: Arsenal piegato ai rigori
- 20:30 Cassano: "Inter, se prendi Nico Paz ti danno lo Scudetto ancora prima di iniziare"
- 20:15 Pisacane esalta Palestra: "Sembra il calciatore che ti costruisci alla PlayStation"
- 20:00 Napoli, De Bruyne non le manda a dire: "Felice che Conte sia andato via"
- 19:45 De Rossi esalta Valentin Carboni: "Giovane potenzialmente incredibile”
- 19:30 Barella in visita all’Ospedale Microcitemico di Cagliari: i ringraziamenti
- 19:15 Jeda: "All'Inter funziona tutto. Al Milan, dopo l'addio di Maldini, invece..."
- 19:00 Si scalda il mercato dell'Inter: priorità Solet, proposto Maguire. E su Jones...
- 18:45 Gila, quale futuro? Le big italiane lo seguono, ma la Premier pressa
- 18:30 Italia, Donnarumma c'è: "Devo dare l'esempio. Zenica una ferita eterna"