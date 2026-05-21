Il nome di Milton Delgado, centrocampista classe 2005 del Boca Juniors, sta attirando l’attenzione di diversi club europei. Secondo TyC Sports, tra le società interessate figura anche l’Inter, oltre a Bournemouth e Besiktas.

Sondaggi esplorativi, nessuna offerta

Al momento, però, non si registrano trattative concrete: “La situazione è ferma alla fase dei sondaggi esplorativi, senza offerte ufficiali o richieste formali”. Delgado è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino e ha già attirato in passato l’attenzione di diversi club internazionali. Il suo contratto con il Boca è stato rinnovato fino al 2028, con una clausola rescissoria fissata intorno ai 20 milioni di dollari (circa 17 milioni di euro).

Concorrenza e scenari futuri

Il Bournemouth rappresenta una possibile alternativa in Premier League, mentre il Besiktas potrebbe garantire maggiore spazio ma in un contesto meno competitivo. Per l’Inter, invece, si tratterebbe di un’operazione di prospettiva, da valutare nel medio periodo.