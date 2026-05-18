Ieri sera il Lecce, proprio al 96' con un gol di Nikola Stulic, si è regalato una vittoria per 3-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo e grandi chance di salvarsi all'ultima giornata ai danni della Cremonese. Tra i neroverdi, che comunque se la sono giocata fino all'ultimo per provare anche a vincere, in campo c'era come sempre quell'Ismael Koné che è già diventato uomo mercato. Sia l'Inter sia, più recentemente, il Milan lo seguono con interesse ma sanno già che per acquistarne il cartellino dovrebbero stanziare un budget significativo.

Intanto, ieri in conferenza stampa il canadese ha confermato che nel suo contratto è presente una clausola da 35 milioni di euro ("Sì, è vero"), aggiungendo anche qualche riflessione sul futuro: "Sicuramente voglio continuare così, mi trovo benissimo con il club e l'ambiente anche se non sappiamo cosa può succedere nel calcio. Bisogna vivere il momento e nel momento vediamo cosa succede".

Ismael Koné è da tempo sul taccuino nerazzurro come prima alternativa, più economica, al primo obiettivo Manu Koné della Roma. Ad oggi non è una pista molto calda, ma nei discorsi con il Sassuolo pe Tarik Muharemovic il nome del centrocamposta potrebbe tornare in auge, qualora altri obiettivi non fossero alla portata.