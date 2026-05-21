Il Bayern Monaco è interessato a Yann Bisseck mentre Oumar Solet è un obiettivo dell'Inter per rinforzare la difesa, anche se i due scenari non sono necessariamente collegati. Lo spiega Fabrizio Romano nell'abituale video pubblicato sul suo canale YouTube: "Vi dico che il Bayern sta seguendo la situazione di Bisseck - conferma l'esperto di mercato, dopo le notizie circolate nelle scorse ore -. Il club tedesco non ha fatto offerte e non c'è ancora una trattativa vera, però il Bayern vuole prendere un difensore e Bisseck che è uno dei giocatori che sta seguendo. È tedesco, a margini di miglioramento e quindi è un giocatore sotto osservazione, ma non è l'unico sulla lista del Bayern".

L'Inter segue invece con attenzione il difensore dell'Udinese: "Per Solet l'Inter c'è, nel senso che ha preso dei contatti - assicura Romano -. L'Inter è informata, ma al momento anche in questo caso non siamo ancora così avanti da poter dire 'Solet è a un passo dall'Inter'. Quindi si sta continuando a lavorare. È un nome che tra l'altro Ausilio seguiva già da tempo già quando era al Salisburgo, poi ci sono state altre vicende che hanno un po' complicato la carriera del giocatore: sembra si stiano risolvendo e questo chiaramente è un passaggio importante per poi andare a capire il destino di questo difensore".