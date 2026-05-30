La decisione di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina del Napoli a Massimiliano Allegri ha acceso la reazione di Daniele Adani, che sui social ha pubblicato una storia dal tono fortemente critico. Nel contenuto condiviso, l’ex difensore ha utilizzato un video di Diego Armando Maradona accompagnato da una frase esplicita: “Perdonali perché non sanno quello che fanno”

Il riferimento a Maradona e la citazione simbolica

Il messaggio è stato interpretato come una critica diretta alla scelta tecnica del club, rafforzata da un riferimento iconico al campione argentino. Adani ha inoltre richiamato una frase attribuita a Maradona: “I mediocri che si credono grandi”.

Il rapporto con Allegri e le critiche passate

Non è la prima volta che l’opinionista esprime giudizi negativi su Allegri, già criticato anche in passato in diverse trasmissioni televisive e sui social, dove ne ha contestato soprattutto la filosofia calcistica. In un intervento a La Domenica Sportiva aveva dichiarato: “Il Milan ha scelto un allenatore che da anni non produce un calcio propositivo. Non è un circo dove si arriva il sabato e si ride senza parlare di calcio", ha concluso. Adani ha spesso ribadito la sua idea di calcio anche attraverso i contenuti social, dove, insieme ad Antonio Cassano, ha più volte analizzato in modo critico le squadre allenate da Allegri, soffermandosi su metodo, comunicazione e approccio alle partite.