È durata 60 minuti la partita di Manuel Akanji, impegnato a San Gallo nell'amichevole della Nazionale della Svizzera contro la Giordania, test importante in vista dei prossimi Mondiali. Il difensore dell'Inter ha offerto una prova nel complesso solida, anche se nel contesto di un'avversaria che a parte la fiammata che ha portato alla rete del momentaneo 3-1 (poi è arrivata anche la rete di Fassnacht per il 4-1) di Odeh al Fakhouri è sembrata relativamente morbida. Akanji ha lasciato il campo a Eray Cömert.