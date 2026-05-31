Manu Koné è uno dei punti di forza della Roma. Centrocampista centrale, ha dato una grossa mano ai giallorossi nel percorso verso la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. In queste giornate a cavallo tra maggio e giugno si parla tanto di Koné in chiave mercato e secondo La Repubblica, il calciatore è molto apprezzato da Gasperini. Al tempo stesso, evidenzia il quotidiano, è uno tra quelli in grado di garantire una plusvalenza significativa in tempi rapidi. La valutazione si aggira sui 50 milioni e l'Inter lo monitora costantemente.