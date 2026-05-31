Dopo l'addio ufficializzato ieri da Benito Carbone che ha salutato la sua Inter Primavera "con cui nell'ultima stagione ha vinto una Supercoppa Italiana ed è arrivato sino ai quarti di Youth League e Coppa Italia", ricorda il Corriere dello Sport, il quotidiano romano fa il nome del possibile sostituto per l'anno prossimo: Samir Handanovic.

"L’Inter ci sta pensando e il diretto interessato si aspetta la promozione dopo l'anno trascorso sulla panchina della squadra under 17, in modo da completare uno step di crescita ulteriore all'interno del settore giovanile nerazzurro dopo la carriera sul campo trascorsa tra i pali" si legge a proposito dell'ex portiere dell'Inter.

Sezione: Rassegna / Data: Dom 31 maggio 2026 alle 10:05
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi