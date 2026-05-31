Dopo l'addio ufficializzato ieri da Benito Carbone che ha salutato la sua Inter Primavera "con cui nell'ultima stagione ha vinto una Supercoppa Italiana ed è arrivato sino ai quarti di Youth League e Coppa Italia", ricorda il Corriere dello Sport, il quotidiano romano fa il nome del possibile sostituto per l'anno prossimo: Samir Handanovic.

"L’Inter ci sta pensando e il diretto interessato si aspetta la promozione dopo l'anno trascorso sulla panchina della squadra under 17, in modo da completare uno step di crescita ulteriore all'interno del settore giovanile nerazzurro dopo la carriera sul campo trascorsa tra i pali" si legge a proposito dell'ex portiere dell'Inter.