Antonio Cassano ha indicato la sua idea di Inter per la stagione 2026/27, suggerendo a Cristian Chivu un sistema più tecnico e offensivo: Io fossi in Chivu farei un 4-3-1-2: Dumfries e Dimarco terzini, Akanji e Bastoni al centro della difesa”

A centrocampo la sua proposta è: “Barella, Calhanoglu e Zielinski”

Nico Paz come chiave del progetto

Il nome su cui Cassano punta per fare la differenza è quello di Nico Paz: “Poi prendi e metti Nico Paz dietro a Thuram e Lautaro. Di cosa parliamo? Ti danno lo scudetto prima di iniziare. Finito il giochino”