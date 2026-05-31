Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, ha commentato il campionato appena concluso vinto dall’Inter soffermandosi sull’importanza di Lautaro Martínez nel sistema di Chivu. L’ex difensore nerazzurro ha sottolineato soprattutto il lavoro senza palla dell’attaccante argentino:

"Quello che mi piace maggiormente sottolineare è la sua presa di visione - ha esordito lo Zio -. Il centrocampista prende visione del campo per farsi dare la palla, Lautaro lo fa invece per dare il via alla pressione, chiudere la linea di passaggio e per indirizzare il gioco avversario. Avere l'attaccante che fa quel tipo di lavoro permette a tutta la squadra di respirare. Lui è micidiale nel recupero palla e anche in scivolata".

<strong>Sui 18 assist forniti da Federico Dimarco</strong>

"Dipende anche dal compagno, che dettano il passaggio, non restano fermi. Poi certo lui non sbaglia il controllo e te la mette lì. Non so se chiamarlo difensore, esterno, regista aggiunto. Io giocavo con Andy Brehme che era un regista di questo tipo".

<strong>Su Nico Paz</strong>

"Si è parlato tanto di Nico Paz e dell'interessamento dell'Inter. Per il 3-5-2 è perfetto, perché è un 10 che sa recuperare palla, fare la mezz'ala, non rimane fermo lì. Complimenti a Fabregas ed a questo ragazzo che ha fatto una stagione incredibile".